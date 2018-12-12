Юрий Семин: нас не было в Лиге чемпионов 14 лет - мы получили громадный опыт

Лига Чемпионов УЕФА. Групповая стадия
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Атлетико 5 2 0 0 5 2 +3 12
2 Боруссия 5 2 0 0 4 0 +4 10
3 Брюгге 5 0 0 2 1 4 -3 5
4 Монако 5 0 0 2 1 5 -4 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Барселона 5 2 0 0 8 2 +6 13
2 Тоттенхэм 5 0 0 2 3 6 -3 7
3 Интер 5 2 0 0 4 2 +2 7
4 ПСВ 5 0 0 2 1 6 -5 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 Наполи 5 1 1 0 1 0 +1 9
2 ПСЖ 5 1 0 1 8 4 +4 8
3 Ливерпуль 5 1 0 1 3 3 0 6
4 Црвена Звезда 5 0 1 1 1 6 -5 4
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Порту 5 1 1 0 2 1 +1 13
2 Шальке 04 5 1 1 0 2 1 1 8
3 Галатасарай 5 1 0 1 3 1 +2 4
4 Локомотив 5 0 0 2 0 4 -4 3
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Бавария 5 1 1 0 3 1 +2 13
2 Аякс 5 1 1 0 4 1 +3 11
3 Бенфика 5 1 0 1 3 4 -1 4
4 АЕК 5 0 0 2 2 6 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Манчестер Сити 5 1 0 1 3 3 0 10
2 Лион 5 1 1 0 4 3 +1 7
3 Шахтёр 5 0 2 0 4 4 0 5
4 Хоффенхайм 5 0 0 1 3 4 -1 3
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Реал 5 1 0 1 3 1 +2 12
2 Рома 5 1 0 1 5 3 +2 9
3 Виктория 5 0 1 1 2 7 -5 4
4 ЦСКА 5 1 1 0 3 2 +1 4
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ювентус 5 2 0 0 5 0 +5 12
2 Манчестер Юнайтед 5 1 1 0 3 0 +3 10
3 Валенсия 5 0 1 1 0 2 -2 5
4 Янг Бойз 5 0 0 2 0 6 -6 1

Новости партнеров

Юрий Семин: нас не было в Лиге чемпионов 14 лет - мы получили громадный опыт

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин подвел итоги матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Шальке" (0:1).

"Мы получили громадный опыт в этом розыгрыше турнира. После того как в Лиге чемпионов нас не было 14 лет, мы поняли, что здесь нужно бороться до конца. Может, была усталость, может, потеряли концентрацию.

Поздравляю "Шальке" с выходом в следующую стадию. Все справедливо. Пожелаем им удачи", – сказал Семин.

"Чемпионат"
Теги: Семин Локомотив
Сегодня, 11:34
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#7  MIG  Piter (Сегодня, 11:55)
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online

Федя Смолов теперь с гордостью скажет: "играл в ЛЧ! Получил колоссальный опыт! "
А по факту - позорный чемпион. Когда Зенит выпалила группа подобного уровня, это воспринималось как подачка для Газпрома. Мол, халява и обязаны проходить дальше.


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Регистрация: 12.06.2008 [жалоба]
#6  бородач  счётная палата (Сегодня, 11:47)
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online
Болеет за:
«Динамо» М
Палыч - ну не тот калибр у вас --смиритесь молча --- я на в обиду Локо --у нас весь футбол такой -- замедлительнообосранностремный...


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за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012 [жалоба]
#5  Батька   (Сегодня, 11:46)
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online

Многие игроки играли в лч играют за сборные на крупных турнирах ? Какой опыт они получили 30+ летние дядки ? Понимаю кони получают опыт 70% команды пацаны 20-23 года ... А вы то куда клуб за 30 какой опыт ? Кому ?
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
#4  tiki  Москва (Сегодня, 11:41)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Локомотив - может да
а эти игроки тоже что ли все 14 лет были в Локо и наконец получили опыт?


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
#3  Карабас-Барабас   (Сегодня, 11:38)
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Болеет за:
«Зенит»
Ну посмотрели какие скорости в ЛЧ - супер опыт.
Ради этого могли бы и не 14 лет ждать, чтобы Сухину позвать
Регистрация: 5.08.2010 [жалоба]
#2  Сибирячок   (Сегодня, 11:36)
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online
Болеет за:
«Спартак»
До встречи в ЛЧ через 14 следующих лет.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#1  13iv74  земля (Сегодня, 11:35)
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Опыт,который больше не пригодится
Регистрация: 22.11.2014 [жалоба]
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