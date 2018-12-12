Юрий Семин: нас не было в Лиге чемпионов 14 лет - мы получили громадный опыт

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин подвел итоги матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Шальке" (0:1)."Мы получили громадный опыт в этом розыгрыше турнира. После того как в Лиге чемпионов нас не было 14 лет, мы поняли, что здесь нужно бороться до конца. Может, была усталость, может, потеряли концентрацию.Поздравляю "Шальке" с выходом в следующую стадию. Все справедливо. Пожелаем им удачи", – сказал Семин.