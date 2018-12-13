Евгений Алдонин: кто-то скажет, что у "Реала" был полурезервный состав, но победа есть победа

Лига Чемпионов УЕФА. Групповая стадия
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Боруссия 6 2 0 0 4 0 +4 13
2 Атлетико 6 2 0 0 5 2 +3 13
3 Брюгге 6 0 0 2 1 4 -3 6
4 Монако 6 0 0 2 1 5 -4 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Барселона 6 2 0 0 8 2 +6 14
2 Тоттенхэм 6 0 0 2 3 6 -3 8
3 Интер 6 2 0 0 4 2 +2 8
4 ПСВ 6 0 0 2 1 6 -5 2
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ПСЖ 6 1 0 1 8 4 +4 11
2 Ливерпуль 6 1 0 1 3 3 0 9
3 Наполи 6 1 1 0 1 0 +1 9
4 Црвена Звезда 6 0 1 1 1 6 -5 4
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Порту 6 1 1 0 2 1 +1 16
2 Шальке 04 6 1 1 0 2 1 1 11
3 Галатасарай 6 1 0 1 3 1 +2 4
4 Локомотив 6 0 0 2 0 4 -4 3
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Бавария 5 1 1 0 3 1 +2 13
2 Аякс 5 1 1 0 4 1 +3 11
3 Бенфика 5 1 0 1 3 4 -1 4
4 АЕК 5 0 0 2 2 6 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Манчестер Сити 5 1 0 1 3 3 0 10
2 Лион 5 1 1 0 4 3 +1 7
3 Шахтёр 5 0 2 0 4 4 0 5
4 Хоффенхайм 5 0 0 1 3 4 -1 3
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Реал 6 1 0 1 3 1 +2 12
2 Рома 6 1 0 1 5 3 +2 9
3 Виктория 6 0 1 1 2 7 -5 7
4 ЦСКА 6 1 1 0 3 2 +1 7
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ювентус 5 2 0 0 5 0 +5 12
2 Манчестер Юнайтед 5 1 1 0 3 0 +3 10
3 Валенсия 5 0 1 1 0 2 -2 5
4 Янг Бойз 5 0 0 2 0 6 -6 1

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Евгений Алдонин: кто-то скажет, что у "Реала" был полурезервный состав, но победа есть победа

Евгений Алдонин: кто-то скажет, что у "Реала" был полурезервный состав, но победа есть победа Экс-полузащитник ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин в интервью для Rusfootball.info прокомментировал матч "армейцев" против "Реала" (3:0) и вылет российской команды из еврокубков.

- Об игре:

Потрясающие впечатление от увиденного, испытал настоящее чувство гордости за молодых ребят, за вчерашних дублёров, которые победили сегодня на "Сантьяго Бернабеу". Кто-то скажет, что у "Реала" был полурезервный состав, но победа есть победа. Ребята провели отличный матч, достигнув исторической победы, как бы не сложилась европейская компания в целом... думаю, всё равно она сложилась со знаком "минус", потому что команда могла выйти в Лигу Европы, но не получилось. А так, сегодняшний вечер запомнится на всю жизнь и болельщикам, и игрокам. Я испытываю очень приятные эмоции от увиденного.

Безусловно, никто до матча не предполагал разгромной победы ЦСКА в Мадриде, но Гончаренко правильно сказал, что сыграв неудобно для соперника можно достигнуть результата. С первых минут ЦСКА сдерживал натиск "Реала", который создал несколько опасных моментов. Но затем, за счёт быстрого выхода, быстрых атак, индивидуального мастерства забили два мяча. Второй гол стал определяющим, причём опять поучаствовали Фернандес и Щенников, что, я так понимаю, наигрывалось ещё с "Енисеем" (смеётся), когда первый ассистирует второму. Это здорово!

- О вылете ЦСКА из еврокубков:

Безусловно, всё было в руках и ногах "армейцев", и команда сама виновата, что закончила выступления в еврокубках. Но здесь нужно помнить о молодости и, соответственно, стабильности. Сезон складывается волнообразно для команды, но в Испании команда была на гребне волны и смыла мадридский "Реал" (смеётся).

- О лучшем игроке матча:

Фёдор Чалов забил шикарный гол, исполнил классный удар по воротам, которые защищает не последний вратарь мира, Тибо Куртуа. Чалов также здорово ассистировал перед вторым голом на Фернандеса. Фёдор был в целом хорош, цеплялся за мячи и вёл продуктивную борьбу с защитниками.

ЦСКА явно играл вторым номером, но наверняка команда полностью выполнила тренерскую установку. Можно сказать, что и "Реал" не в полном порядке, а от их резервного состава лично я ждал куда большего. Но в итоговом результате большая заслуга "армейцев", которые максимально осложнили жизнь хозяевам поля, которые всё равно пытались что-то создать, но они проиграли этот матч по делу.
Теги: Алдонин ЦСКА Реал
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#1  Koman4  Приморье (Сегодня, 01:03)
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Болеет за:
«Спартак»
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