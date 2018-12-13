Мирный исход справедлив - "Шахтер" не заслужил победу. "Лион" просто мощнее

Футбол и политика

"Шахтер" создал один момент - голевой

Куйперс мог назначить два пенальти?

"Лион" - чемпион по ничьим, "Шахтер" не смог стать первым, кто его обыграет