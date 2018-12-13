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|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
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|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
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|Игры
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|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|ПСЖ
|6
|1
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|Наполи
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|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
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|Победы
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|Поражения
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|1
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|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
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|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
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|Реал
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|5
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Мирный исход справедлив - "Шахтер" не заслужил победу. "Лион" просто мощнее
В столице Украины решалась судьба второго места в группе F. Rusfootball.info разбирает встречу "Шахтера" и "Лиона", объясняя, почему донецкий клуб вынужден довольствоваться лишь путевкой в плей-офф Лиги Европы.
Главный матч сегодняшнего дня, конечно, состоялся в Мадриде. Но несмотря на невероятный результат и участие в нем ЦСКА на кону все-таки была лишь путевка в Лигу Европы. А вот в Киеве прошел самый настоящий стык за право попасть в плей-офф Лиги Чемпионов. И он, безусловно, приковывал к себе основное внимание после фееричного выступления "армейцев" в Мадриде. Интрига во встрече "Шахтера" и "Лиона" была максимально проста - победитель шел дальше, ничья оставляла преимущество за "французами".
К сожалению, нынешнее течение политических событий в Украине и во Франции накладывало свой отпечаток на футбольную игру. Из-за введенного в харьковской области военного положения она была перенесена в Киев. "Шахтеру", конечно, не привыкать играть вдали от Донецка. Как верно подметил главный тренер "горняков" Паулу Фонсека, у его команды все матчи выездные, что делает еще более ценным лидерство в чемпионате Украины и сохранение шансов на выход из группы в Лиге Чемпионов до последнего тура. Но все же стадион "Металлист" для "дончан" все равно роднее киевского "Олимпийского".
Во Франции военного положения нет, но есть свои сложности в общественной жизни. По стране продолжаются протесты против повышения цен на топливо. Из-за них в прошлые выходные не состоялись сразу шесть игр в очередном туре Лиги 1. В том числе "Тулуза" - "Лион". Таким образом, предыдущий матч "Олимпика" был 5 декабря, и у него была полноценная неделя на подготовку к выезду в Украину. В декабре, когда у всех накапливается определенная усталость от первой части сезона, это может давать заметное преимущество. Правда, стоит отметить, что "Шахтер" играл в пятницу и имел всего лишь на два дня меньше, чем "Лион".
Да и начало встречи показало, что "украинцы" готовы поддерживать высокий темп. Им не всегда хватало качества действий, но с беговой работой и с желанием у них проблем не было. А голевого момента в первом тайме им хватило ровно одного. Едва ли не единственная серьезная атака "Шахтера", состоявшая из нескольких стадий, завершилась точным ударом Мораеша из пределов штрафной. При этом, конечно, надо отметить абсолютно идеальный со всех точек зрения голевой пас Исмаили, который был легко обработан его партнером и который вывел его на убойную позицию.
Но, как мы уже сказали, это шанс забить был у "горняков" единственным до перерыва и одним из немногих за всю игру. "Лион" имел внушительное преимущество и выглядел достаточно мощно. В центре поля отлично дирижировал игрой команды Ауар. Благодаря его роскошным разрезающим передачам, например, 1 на 1 выходил Траоре или стал возможен опасный удар Тете в ближний верхний угол. Другое дело, что с реализацией у "французов" были большие проблемы. В первом тайме и особенно в его концовке у ворот "Шахтера" было очень жарко, но ни Депаю, ни Фекиру, ни Траоре не удавалось пробить Пятова. Вратарь до середины второго тайма был сильнее лучших нападающих "Лиона".
Камеры раз за разом вылавливали разочарование игроков французского клуба, которое на фоне достаточно сильного снегопада смотрелось очень красиво и очень эпично. Если бы еще в Лиге Чемпионов прямо сейчас была система VAR, и камеры могли бы вылавливать и ошибки арбитра, то "Лион" вполне мог претендовать на пенальти. По крайней мере, в Лиге 1 момент с попаданием мяча в руку Хочолаве после прострела Менди был бы абсолютно точно рассмотрен на повторах. Хотя допускаю, что судьи бы не назначили 11-метровый, посчитав, что рука защитника выполняла роль опоры.
После перерыва спорный эпизод случился уже в штрафной "Лиона". После неаккуратного паса назад в исполнении Тете Мораеш перехватил мяч и нанес резкий удар по воротам, который пришелся в руку Денайера. Достаточно ли она была прижата к телу для того, чтобы не назначать пенальти? Куйперс решил, что да. На повторе кажется, что решение судьи можно считать неоднозначным. Впрочем, важно, что арбитр был последователен и абсолютно уверен и в первом случае с Хочолавой, и во втором случае с Денайером.
Меж тем, мы уже говорили, что Пятов был лучше нападающих соперника до середины второго тайма. К этой мысли и вернемся. Действительно, до 65-й минуты и лично вратарь, и оборона в целом неплохо справлялись с атаками "Лиона". Да, "французы" свои моменты имели и продолжали активничать, но всякий раз находилась причина, по которой они не могли забить. Тем, пожалуй, удивительнее, что гол команды Бруно Женезио получился довольно простым и каким-то будничным. Фекир принял передачу от Депая на линии штрафной и в окружении защитниками эффектно уложил мяч в "девятку". Отличный удар Набиля, но не покидает ощущение, что в этом эпизоде защита "Шахтера" была пассивнее, чем ранее.
Спорить о том, что "Лион" на свой гол наиграл, думается, никто не будет. Но вопрос о дальнейшей интриге теперь встал иначе - сможет ли "Шахтер" вернуть победный счет? У него было больше 25 минут. И Исмаили на своем фланге буквально разрывал Тете. Казалось, что "горняки" вполне могут создать голевую атаку через левый край, но не срослось. Хотя у того же Исмаили был неплохой момент, когда он с острого угла пытался пробить Лопеша. Но одного левого защитника, подключающегося к атакам было мало - остальные игроки "Шахтера" не смогли поддержать порыв своего партнера.
"Лион" в пятый раз из шести добился ничьи на групповом этапе в нынешней Лиге Чемпионов. Ни у одной другой команды подобного миролюбия нет. Это позволяет "французам" выйти в плей-офф со второго места. Но весной им, конечно, нужно чаще побеждать и прекращать пропускать так много мячей. "Шахтер" же продолжит свой путь в Лиге Европы, и это, пожалуй, справедливо. Сегодня он был слабее своего соперника по игре и не заслуживал победы.
Заглавное фото: Официальный твиттер ФК "Лион"
Иван Долинин, Rusfootball.info
Главный матч сегодняшнего дня, конечно, состоялся в Мадриде. Но несмотря на невероятный результат и участие в нем ЦСКА на кону все-таки была лишь путевка в Лигу Европы. А вот в Киеве прошел самый настоящий стык за право попасть в плей-офф Лиги Чемпионов. И он, безусловно, приковывал к себе основное внимание после фееричного выступления "армейцев" в Мадриде. Интрига во встрече "Шахтера" и "Лиона" была максимально проста - победитель шел дальше, ничья оставляла преимущество за "французами".
Футбол и политика
К сожалению, нынешнее течение политических событий в Украине и во Франции накладывало свой отпечаток на футбольную игру. Из-за введенного в харьковской области военного положения она была перенесена в Киев. "Шахтеру", конечно, не привыкать играть вдали от Донецка. Как верно подметил главный тренер "горняков" Паулу Фонсека, у его команды все матчи выездные, что делает еще более ценным лидерство в чемпионате Украины и сохранение шансов на выход из группы в Лиге Чемпионов до последнего тура. Но все же стадион "Металлист" для "дончан" все равно роднее киевского "Олимпийского".
Во Франции военного положения нет, но есть свои сложности в общественной жизни. По стране продолжаются протесты против повышения цен на топливо. Из-за них в прошлые выходные не состоялись сразу шесть игр в очередном туре Лиги 1. В том числе "Тулуза" - "Лион". Таким образом, предыдущий матч "Олимпика" был 5 декабря, и у него была полноценная неделя на подготовку к выезду в Украину. В декабре, когда у всех накапливается определенная усталость от первой части сезона, это может давать заметное преимущество. Правда, стоит отметить, что "Шахтер" играл в пятницу и имел всего лишь на два дня меньше, чем "Лион".
"Шахтер" создал один момент - голевой
Да и начало встречи показало, что "украинцы" готовы поддерживать высокий темп. Им не всегда хватало качества действий, но с беговой работой и с желанием у них проблем не было. А голевого момента в первом тайме им хватило ровно одного. Едва ли не единственная серьезная атака "Шахтера", состоявшая из нескольких стадий, завершилась точным ударом Мораеша из пределов штрафной. При этом, конечно, надо отметить абсолютно идеальный со всех точек зрения голевой пас Исмаили, который был легко обработан его партнером и который вывел его на убойную позицию.
Но, как мы уже сказали, это шанс забить был у "горняков" единственным до перерыва и одним из немногих за всю игру. "Лион" имел внушительное преимущество и выглядел достаточно мощно. В центре поля отлично дирижировал игрой команды Ауар. Благодаря его роскошным разрезающим передачам, например, 1 на 1 выходил Траоре или стал возможен опасный удар Тете в ближний верхний угол. Другое дело, что с реализацией у "французов" были большие проблемы. В первом тайме и особенно в его концовке у ворот "Шахтера" было очень жарко, но ни Депаю, ни Фекиру, ни Траоре не удавалось пробить Пятова. Вратарь до середины второго тайма был сильнее лучших нападающих "Лиона".
Куйперс мог назначить два пенальти?
Камеры раз за разом вылавливали разочарование игроков французского клуба, которое на фоне достаточно сильного снегопада смотрелось очень красиво и очень эпично. Если бы еще в Лиге Чемпионов прямо сейчас была система VAR, и камеры могли бы вылавливать и ошибки арбитра, то "Лион" вполне мог претендовать на пенальти. По крайней мере, в Лиге 1 момент с попаданием мяча в руку Хочолаве после прострела Менди был бы абсолютно точно рассмотрен на повторах. Хотя допускаю, что судьи бы не назначили 11-метровый, посчитав, что рука защитника выполняла роль опоры.
После перерыва спорный эпизод случился уже в штрафной "Лиона". После неаккуратного паса назад в исполнении Тете Мораеш перехватил мяч и нанес резкий удар по воротам, который пришелся в руку Денайера. Достаточно ли она была прижата к телу для того, чтобы не назначать пенальти? Куйперс решил, что да. На повторе кажется, что решение судьи можно считать неоднозначным. Впрочем, важно, что арбитр был последователен и абсолютно уверен и в первом случае с Хочолавой, и во втором случае с Денайером.
"Лион" - чемпион по ничьим, "Шахтер" не смог стать первым, кто его обыграет
Меж тем, мы уже говорили, что Пятов был лучше нападающих соперника до середины второго тайма. К этой мысли и вернемся. Действительно, до 65-й минуты и лично вратарь, и оборона в целом неплохо справлялись с атаками "Лиона". Да, "французы" свои моменты имели и продолжали активничать, но всякий раз находилась причина, по которой они не могли забить. Тем, пожалуй, удивительнее, что гол команды Бруно Женезио получился довольно простым и каким-то будничным. Фекир принял передачу от Депая на линии штрафной и в окружении защитниками эффектно уложил мяч в "девятку". Отличный удар Набиля, но не покидает ощущение, что в этом эпизоде защита "Шахтера" была пассивнее, чем ранее.
Спорить о том, что "Лион" на свой гол наиграл, думается, никто не будет. Но вопрос о дальнейшей интриге теперь встал иначе - сможет ли "Шахтер" вернуть победный счет? У него было больше 25 минут. И Исмаили на своем фланге буквально разрывал Тете. Казалось, что "горняки" вполне могут создать голевую атаку через левый край, но не срослось. Хотя у того же Исмаили был неплохой момент, когда он с острого угла пытался пробить Лопеша. Но одного левого защитника, подключающегося к атакам было мало - остальные игроки "Шахтера" не смогли поддержать порыв своего партнера.
"Лион" в пятый раз из шести добился ничьи на групповом этапе в нынешней Лиге Чемпионов. Ни у одной другой команды подобного миролюбия нет. Это позволяет "французам" выйти в плей-офф со второго места. Но весной им, конечно, нужно чаще побеждать и прекращать пропускать так много мячей. "Шахтер" же продолжит свой путь в Лиге Европы, и это, пожалуй, справедливо. Сегодня он был слабее своего соперника по игре и не заслуживал победы.
Заглавное фото: Официальный твиттер ФК "Лион"
Иван Долинин, Rusfootball.info
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