Лионель Месси: было бы здорово снова выиграть Лигу чемпионов

Форвард "Барселоны" Лионель Месси заявил о желании победить в Лиге чемпионов.– Да, было бы здорово выиграть этот трофей вновь. Как мы уже говорили в начале сезона, Лига чемпионов всегда будет особенным турниром. Мы хотели бы снова победить в нем, – сказал Месси.