Арбитр Брых проводит 52-ю игру в Лиге чемпионов

Арбитр Феликс Брых, работающий на ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов между "Барселоной" и "МЮ", проводит свою 52-ю игру в главном клубном турнире Европы.43-летний немец догнал рекордсмена по количеству матчей в Лиге чемпионов среди судей - 58-летнего датчанина Кима Милтона Нильсена.