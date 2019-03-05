"Аякс" - первый клуб в истории, вышедший в полуфинал ЛЧ после трех отборочных раундов

3 - @AFCAjax are the first team in history to reach the semi-finals of the Champions League after surviving three qualifying rounds. Journey. pic.twitter.com/LXx2DBCMOC — OptaJohan (@OptaJohan) April 16, 2019

Вчера в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов "Аякс" на выезде обыграл "Ювентус" со счетом 2:1.Этот результат позволил амстердамскому коллективу выйти в полуфинал Лиги чемпионов, поскольку первый матч завершился вничью со счетом 1:1.Таким образом, "Аякс" стал первым клубом, который сумел выйти в полуфинал Лиги чемпионов после трех отборочных раундов.