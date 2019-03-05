Кристиан Эриксен: в первые 20 минут "Тоттенхэм" только следил за мячом

Полузащитник "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен выразил мнение, что команда неудачно провела первый тайм 1/2 финала Лиги чемпионов против "Аякса" (0:1)."Мы не показали своей лучшей игры. Первые 20 минут мы только следили за мячом. Нужно многое изменить к следующей игре. Мы заставили их выглядеть намного лучше. Они в хорошей форме, но мы помогли им в этом. Это наша вина.Все знали, что в первом тайме мы не конкурируем, мы проиграли, но во втором тайме мы были лучше.Мы не можем больше говорить о травмированных игроках. В полуфинале не имеет значения, кто играет. Нужно выходить и побеждать. Надеюсь, что мы можем все изменить в Амстердаме", - цитирует Эриксена BBC.