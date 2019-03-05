"Аякс" повторил достижение "Реала" и "Баварии" в Лиге Чемпионов

"Аякс" накануне в гостях переиграл "Тоттенхэм" (1:0) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.Как сообщает Opta, амстердамцы стали третьей командой, выигравшей свои выездные матчи в 1/8 финала, четвертьфинале и полуфинале. Ранее это удавалось "Баварии" в сезоне-2012/13 и "Реалу" в сезоне-2017/18.