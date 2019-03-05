Харри Кейн сможет помочь "Тоттенхэму" в финале Лиги чемпионов

Нападающий "Тоттенхэма" Гарри Кейн сможет помочь своей команде в финале Лиги чемпионов против "Ливерпуля".Игрок получил травму лодыжки 9 апреля в матче с "Манчестер Сити" и с тех пор не выходил на поле. Однако он заявил, что полностью восстановился и готов сыграть."Я бы смог сыграть, если бы финал Лиги чемпионов проходил сегодня", — цитирует Кейна The Sun.Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня в Мадриде, на домашнем стадионе "Атлетико".