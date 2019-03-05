Гарри Уинкс: участие в финале Лиги чемпионов показывает, как сильно вырос "Тоттенхэм"

Полузащитник "Тоттенхэма" Гарри Уинкс поделился ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов с "Ливерпулем".

"Это грандиозная возможность не только для всех игроков, но и для клуба, и для болельщиков. Это показывает, как сильно "Тоттенхэм" вырос как клуб. Это будет особенный и очень эмоциональный вечер для всех", - цитирует футболиста пресс-служба УЕФА.
Теги: Уинкс Тоттенхэм Ливерпуль
Сегодня, 21:03
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