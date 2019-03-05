Гарри Уинкс: участие в финале Лиги чемпионов показывает, как сильно вырос "Тоттенхэм"

Полузащитник "Тоттенхэма" Гарри Уинкс поделился ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов с "Ливерпулем"."Это грандиозная возможность не только для всех игроков, но и для клуба, и для болельщиков. Это показывает, как сильно "Тоттенхэм" вырос как клуб. Это будет особенный и очень эмоциональный вечер для всех", - цитирует футболиста пресс-служба УЕФА.