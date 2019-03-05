Юрген Клопп: яуже рекордсмен по выходам в финалы. Могу написать об этом книгу, но ее никто не купит

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился ожиданиями от предстоящего финала Лиги чемпионов против "Тоттенхэма"."С 2012-го года я каждый год выхожу в какой-то финал. Только в 2017-м обошелся без финала. Я, наверное, рекордсмен уже по победам в полуфиналах. За последние 7 лет точно. Я могу уже книгу об этом написать. Правда, ее никто не купит", - цитирует Клоппа France24.В 2012-м Клопп с "Боруссией" выиграл финал Кубка Германии. В 2013-м он проиграл в финале Лиги чемпионов и Кубке Германии. В качестве тренера "Ливерпуля" он проигрывал в финалах Лиги Европы и Кубка лиги, а также уступил "Реалу" в финале ЛЧ в 2018-м."Я нормальный человек, но было бы неправильно сидеть и думать, что я виноват во всех проигрышах. Если бы я считал себя лузером, то это могло бы стать проблемой. Но я не считаю себя обреченным на поражение. Я все еще верю в свои силы, несмотря на прошлые неудачи. Что касается удачи — иногда командам везет, иногда нет. Я не могу сказать, что моя карьера сложилась неудачно, нет. Тем более, что она еще не окончена. Надеюсь, еще пара лет в запасе у меня есть", - рассказал Клопп.