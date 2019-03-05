Александр Мостовой: к финалу Лиги чемпионов отношусь скептически, у меня фаворита нет

Бывший игрок "Спартака" и сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов "Тоттенхэм Хотспур" — "Ливерпуль".

"Предпочтение в финале никому не отдаю. К матчу отношусь скептически, у меня фаворита нет, потому что встречаются две команды с равными условиями. Две английские команды, которые хорошо друг друга знают, знают сильные и слабые стороны. Они не раз встречались в чемпионате. Этот финал напоминает мне, как из года в год "Атлетико" и "Реал" играли в финалах Лиги чемпионов.

До финала Лиги Европы я говорил, что счёт будет или ничейным, или, кто первый забьёт, тот и победит. В итоге так и случилось. Поэтому не исключаю, что в финале Лиги чемпионов может произойти то же самое. Если одна из команд забьёт первый мяч, то игра сразу же откроется. "Тоттенхэм" и "Ливерпуль" не те команды, которые закрываются и уходят в глухую оборону после забитого мяча.

Клопп ничего не выигрывал, но является одним из лучших тренеров. Сарри тоже ничего не выигрывал, но в среду взял первый трофей в 60 лет. Это судьба. Кому-то с меньшими усилиями даётся то, что другим не даётся никогда. Поэтому не стал бы заострять внимание на том, что Клопп проигрывает во всех своих финалах. Ну, проиграет он в финале. Все начнут говорить, что Клопп опять всё проиграл", - цитирует Мостового "Чемпионат.сом".
Теги: Мостовой Ливерпуль Тоттенхэм
Сегодня, 16:09
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