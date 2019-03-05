"Ливерпуль" - победитель Лиги чемпионов!!!

В финальном матче Лиги чемпионов в Мадриде "Ливерпуль" одержал победу над "Тоттенхэмом" и в шестой раз выиграл турнир.

Лига чемпионов

Финал

"Тоттенхэм" – "Ливерпуль" 0:2

Голы: Салах, 2 (пенальти), Ориги, 87

"Ливерпуль": Алиссон. Александр-Арнолд, ван Дейк, Матип, Робертсон,Фабинью, Хендерсон, Вайналдум (Милнер, 62), Салах, Мане (Гомез, 90), Фирмино (Ориги, 58).

"Тоттенхэм": Ллорис, Триппьер, Роуз, Алдервейрелд, Вертонген, Сон Хын Мин, Уинкс (Моура, 66), Кейн, Сиссоко (Дайер, 74), Алли (Льоренте, 82), Эриксен.
Теги: Ливерпуль Тоттенхэм
Вчера, 23:57
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