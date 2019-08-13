Бывший футболист "Краснодара" Максим Деменко оценил шансы "быков" в ответном матче 3-го квалификационного раунда ЛЧ против "Порту".
"Тяжелый матч будет для "Краснодара", так как первое поражение домашнее. Может быть, какие-то сюрпризы для "Порту" преподнесут сегодня. Ну а так, "Краснодару" будет очень тяжело, хотя в футболе все бывает — можно во втором тайме забить и обыграть.
В первом тайме прошлого матча какая-то нервозность присутствовала, и трудно сказать, если такое же будет сегодня. Тогда было много потерь. Волнение и ответственность сказались. И во втором матче, может быть, уверенность придет — ребята поймут, что играть можно. Но что бы мы ни говорили — "Краснодару" будет тяжело, соперник классом выше, но командные действия никто не отменял.
Рисунок игры в любом случае изменится, им нужно хотя бы один мяч забить. Надеемся, что пропущенный дома гол будет для "Краснодара" уроком. Гостевой гол всегда меняет схему, но не думаю, что ее поменяют португальцы. Какой будет счет? Надеюсь, что "Краснодар" выиграет 2:0. Надеемся, что у них получится свою мысль воплотить и обыграть", - цитирует Деменко Sport24.
Максим Деменко: надеюсь, что "Краснодар" обыграет "Порту" со счетом 2:0
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