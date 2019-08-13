Бывший футболист "Краснодара" Максим Деменко прокомментировал победу команды над "Порту" в гостях в ответном матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов.
"90% людей не верили в победу, говорили, что это нереально, но это футбол. "Краснодар" сделал вот такой подарок для России. Шапи привыкли видеть выходящим на замену, но он сегодня доказал, что готов играть в качестве футболиста основного состава. Он все доказал делом.
Шансы против "Олимпиакоса"? В Греции трудно играть, но сегодня футболисты "Краснодара" показали, что готовы к любой ситуации. Эта победа — история для Краснодара. В России есть клубы, которые могут достойно представлять нас в Европе.
Что касается завышения цены на телетрансляцию со стороны португальцев, то, конечно, это не красит их. Не знаю, что там произошло, но договор с "Матч ТВ" был. Может, португальцам и воздалось за это, бог все видит.
Эта победа также подарок на всю жизнь и для Галицкого, это история, хочу поздравить Сергея Николаевича", - цитирует Деменко Sport24.ru.
Экс-игрок "Краснодара" о победе над "Порту": 90% не верили. Это подарок для России и Галицкого
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