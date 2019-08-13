Пресс-атташе "Порту" Франсишку Маркеш сообщил, что клуб просил оплатить права на трансляцию ответного матча 3-го отборочного раунда с "Краснодаром" (2:3) заранее.
Игру планировалось показать на двух каналах субхолдинга "Матч", но меньше чем за минуту до начала встречи "Матч ТВ" объявил, что трансляция не состоится по независящим от российского телеканала причинам.
"Я не могу ничего сказать. Знаю лишь, что всегда слышал одну вещь – мы даем права на трансляцию, если нам платят заранее", - цитирует Маркеша "СЭ".
Сообщается, что "Порту", которому принадлежали права на трансляцию, просил от португальских вещателей 200 тысяч евро. В стране никто не согласился платить такую сумму, поэтому матч показывал только клубный канал.
Пресс-атташе "Порту": даем права на трансляцию, если нам платят заранее
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