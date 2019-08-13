» » Пресс-атташе "Порту": даем права на трансляцию, если нам платят заранее

Пресс-атташе "Порту": даем права на трансляцию, если нам платят заранее

Пресс-атташе "Порту" Франсишку Маркеш сообщил, что клуб просил оплатить права на трансляцию ответного матча 3-го отборочного раунда с "Краснодаром" (2:3) заранее.

Игру планировалось показать на двух каналах субхолдинга "Матч", но меньше чем за минуту до начала встречи "Матч ТВ" объявил, что трансляция не состоится по независящим от российского телеканала причинам.

"Я не могу ничего сказать. Знаю лишь, что всегда слышал одну вещь – мы даем права на трансляцию, если нам платят заранее", - цитирует Маркеша "СЭ".

Сообщается, что "Порту", которому принадлежали права на трансляцию, просил от португальских вещателей 200 тысяч евро. В стране никто не согласился платить такую сумму, поэтому матч показывал только клубный канал.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

Присоединяйтесь к группе «Rusfootball» во Вконтакте

Следуйте за нами в Twitter
   Опубликовал:
Теги: Порту Краснодар
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(3)

Последние новости

Александр Мартынович: это был один из важнейших матчей в истории "Краснодара"
Сергей Матвеев: мы очень рады победе над "Порту"
Алексей Миранчук: Тарасов заканчивать не собирается
Скончался известный фанат "Спартака" после ДТП в Ростовской области
"Извините, у нас нет лицензии на контент для взрослых". "Матч ТВ" пошутил об отмене трансляции матча "Порту" - "Краснодар" 10
Сибирская проверка Талалаева, усиливающееся «Торпедо» рвётся в элиту. Превью 8 тура ФНЛ
Победная фотография "Краснодара" из раздевалки после игры с "Порту" 2
Пресс-атташе "Порту": даем права на трансляцию, если нам платят заранее 11
Юрген Клопп: Стамбул - особенный город для "Ливерпуля", но мы из другого поколения
Иван Игнатьев: посвящаю победу над "Порту" тем, кто не верил в "Краснодар" 6
Владимир Быстров: "Краснодар" заслуженно прошел "Порту" и мог забивать даже 4 гола
У Балотелли появился новый вариант продолжения карьеры
Икарди блокирует обмен между "Интером" и "Ромой" ради "Ювентуса"
Экс-игрок "Краснодара" о победе над "Порту": 90% не верили. Это подарок для России и Галицкого 5
Ари: игроки "Краснодара" бились друг за друга в игре с "Порту" 3
Агент: вчера весь день был с Мбайе, из "Спартака" никто не звонил 3
Сержиу Консейсау: место "Порту" - не в Лиге Европы, а в Лиге чемпионов 10
Андрей Червиченко: безобразие, что "Краснодар" не попал в ЛЧ напрямую. Но таковы издержки нашего чемпионата 4
Сергей Кирьяков: после "Порту" "Краснодару" бояться уже нечего 6
Журналистов "Матч ТВ" не пустили на пресс-конференцию после матча "Порту" - "Краснодар" 32
Стали известны все пары плей-офф квалификации Лиги чемпионов 21
Сулейманов: xочу передать привет всем тем, кто говорил, что "Порту" приговор для "Краснодара" 15
Александр Егоров: судья сказал, что "подвис" в моменте с фолом на Сигурдссоне 8
К лигочемпионским звёздам! Для "Краснодара" нет ничего невозможного? 8
Константин Генич: что может сделать канал, если права на показ у "Порту", и он вообще никому их не продал? 39
"Краснодар" со счетом 3:2 обыграл "Порту" и вышел в плей-офф квалификации Лиги чемпионов 177
Клопп проявит уважение к женщине-судье ради спокойствия мамы
Кейта получил травму на тренировке "Ливерпуля" перед матчем за Суперкубок УЕФА
Александр Егоров: пока опытные арбитры в РПЛ не приведут себя в порядок, у них будет молодое подкрепление 2
"Rusfootball.info" требуется ведущий ленты новостей
Все новости