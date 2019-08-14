"Порту" пропустит групповой этап ЛЧ впервые с сезона-2010/11

Во вторник, 13 августа, "Краснодар" выбил "Порту" из Лиги чемпионов на стадии 3-го квалификационного раунда.Это означает, что "Порту" пропустит групповой этап самого престижного клубного турнира Европы впервые с сезона-2010/11.В том сезоне "Порту" не играл в Лиге чемпионов, так как занял 3-е место в чемпионате Португалии. Команда выступила в Лиге Европы, в которой завоевала трофей, обыграв в финале "Брагу" со счетом 1:0.