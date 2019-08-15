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Анастасия Пустовойтова: девочки отработали Суперкубок УЕФА очень хорошо. После игры отправила Фраппар СМС

Российский рефери Анастасия Пустовойтова прокомментировала судейство женской бригады арбитров во главе со Стефани Фраппар из Франции. Ее ассистентами стали француженка Мануэль Николози и ирландка Мишель О’Нил. Женская бригада арбитров впервые обслуживала матч такого уровня.

"Судейство Суперкубка УЕФА вчера было на высоком уровне. Могу сказать, что планка поднята высоко. Девочки отработали такой серьезный матч очень хорошо. Заступ вратаря "Ливерпуля" за линию в решающем пенальти? Это VARа момент, арбитру и ассистенту с их позиций сложно определить, как далеко или близко от линии нога вратаря. VAR обязательно проверяет пробитие 11-метровых, и только он может увидеть сантиметры, человеческие глаза этого не увидят. В остальном все было по делу. Моя оценка — отлично. Очень рада за коллег и очень переживала за них. После матча отправила Стефани СМС с поздравлениями", - цитирует Пустовойтову Sport24.ru.


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Теги: Пустовойтова Фраппар
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