До Лиги чемпионов один соперник. И он точно не сильнее «Порту»

«Краснодар» начинает раунд плей-офф без Мартыновича и Ари, зато с VAR и трансляцией. Задача – нейтрализовать нашего старого знакомого Вальбуэна и не дрогнуть перед греческими трибунами.Самое тяжёлое в квалификации почти наверняка позади. Вряд ли стоит на полном серьёзе соотносить «Олимпиакос» и «Порту». Последние играли в прошлом году в четвертьфинале Лиги чемпионов, почти десять лет регулярно пробивались в группу. «Олимпиакос» же противник куда более скромный.Уже два сезона он остаётся без чемпионства. Не самая поразительная ситуация, когда «Олимпиакос» вылетает ещё в третьем квалификационном раунде от израильской команды (такое было в 2016-м). Два года назад греки оказались в группе с «Барселоной», «Юве» и «Спортингом» - ни одной победы и последнее место. Даже португальцам навязать борьбу «красно-белые» не смогли.Главное, чтобы про всё это не помнили в «Краснодаре». Российская команда после чуда на «Драгау» должна проходить квалификацию, иначе будет чудовищно обидно. Все ресурсы, чтобы разобрать «Олимпиакос», у Мусаева есть. Главное – не замечтаться и подойти максимально подготовленными.Потому что за «Олимпиакос», может, и не играет Пепе, но и слабым этого противника не назовёшь - ту же «Викторию» они размотали крупно, а «Истанбул» был обыгран дважды.Принято считать, что двухматчевые противостояния лучше начинать дома (в случае дополнительного времени гостевой мяч будет цениться выше), но это иной случай. «Олимпиакос» имеет куда больше шансов мощно выстрелить при своей публике (греческие фанаты что-то среднее между сербскими и турецкими), поэтому лучше окончательно решать вопросы при спокойной обстановке.- Берг забивал «Олимпиакосу», играя в чемпионате Греции? Надеюсь, забьет и завтра. Берг говорил нам об этом. Он рассказывал, какие мощные здесь фанаты, стадион, - рассказывал Вильена на пресс-конференции.Впрочем, угрожать греки будут, конечно, не только своей поддержкой. Несмотря на то, что в прошлом году «Олимпиакос» уступил в борьбе за чемпионство ПАОК, «красно-белые» стали самой забивающей командой чемпионата. В идейном плане греки схожи с «Краснодаром» - предпочитают делать разницу в атаке.За греческую команду, кстати, выступает известный по игре за «Динамо» Матье Вальбуэна. Он неплохо играл в Турции (3+7 за 22 матча в прошлом сезоне), но всё-таки сменил команду. И уже начал делать результат – забил мяч и отдал голевую в двух матчах предыдущего этапа с «Истанбулом».Могли бы мы встретить и Бибарса Натхо, но у него закончился контракт с «Олимпиакосом» этим летом, так что он уже вне команды.Чемпионат в Греции, кстати, ещё не начался – он стартует в конце августа. Так что в этом плане у «Краснодара» есть преимущество, хотя за четыре игры отбора вполне можно было набрать игровой тонус.Тренер Сергей Матвеев рассказал, кто из состава российской команды сможет принять участие в игре:- Ари и Мартынович не полетели с командой в Грецию. Мартынович получил повреждение в матче с «Тамбовом» (на самом деле, в матче с «Порту», - прим. Rusfootball.info), Ари не восстановился до конца после травмы в игре с «Рубином», - сказал де-юре наставник «Краснодара».Белорусский защитник был самым незаменимым из «быков» в прошлом сезоне. Без него на выезде будет наверняка нервно. Спайич был далеко не идеальным против «Порту» (дома единственный мяч вовсе забили после его нарушения). Фьолуссон в последнее время стал куда надёжнее, но всё ещё свежи воспоминания о его привозах.Остаётся надеяться, что к ответной игре Мартынович сможет вернуться. Хотя больше всего он нужен именно в Греции...Может, это и выйдет нашей команде боком, но с видеоповторами всё-таки спокойнее. Тем более «Краснодар» грубить наверняка не будет, у него другие принципы, - а вот греки (балканский стиль мы знаем прекрасно) вполне могут начать симулировать и хамить исподтишка.Так что в теории даже судейский фактор не сможет помешать «Краснодару».Потому что с раунда плей-офф права принадлежат УЕФА. Организация наверняка не оставит аудиторию Матч ТВ без футбола, как это сделали португальцы.