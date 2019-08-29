"Зенит" на официальном сайте опубликовал расписание матчей группового этапа Лиги чемпионов — 2019/20 со своим участием.
"Лион" - "Зенит" — 17 сентября, 19:55 (здесь и далее — петербургское время);
"Зенит" — "Бенфика" — 2 октября, 22:00;
"РБ Лейпциг" — "Зенит" — 23 октября, 19:55;
"Зенит" — "РБ Лейпциг" — 5 ноября, 20:55;
"Зенит" — "Лион" — 27 ноября, 20:55;
"Бенфика" — "Зенит" — 10 декабря, 23:00.
Стало известен календарь матчей "Зенита" в Лиге чемпионов
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