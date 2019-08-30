Санкт-Петербург примет финал Лиги чемпионов в 2021 году. Об этом AP сообщили сразу два источника, знакомых с ситуацией.



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"Газпром Арена", домашний стадион "Зенита", примет главный еврокубковый матч в 2021 году, в то время как финал Лиги чемпионов-2022 состоится на "Альянц Арене" в Мюнхене, а решающий матч ЛЧ-2023 — на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.Официально об этом должно быть объявлено после заседания исполкома УЕФА 24 сентября.Ранее исполнительный директор УЕФА Мартин Каллен заявлял, что у "Газпром Арены", вмещающей 68 тысяч зрителей, отличные шансы принять финал Лиги чемпионов в 2021 году. В декабре 2018 года Исполком РФС утвердил выдвижение Санкт-Петербурга на прием финала Лиги чемпионов в сезоне-2020/21.