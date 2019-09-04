Туринский футбольный клуб "Ювентус" назвал свою заявку на групповой этап Лиги чемпионов, сообщает Bild.
Отметим, что в список не попали полузащитник Эмре Джан и нападающий Марио Манджукич.
Полностью заявка туринцев выглядит следующим образом:
Вратари: Щенсны, Буффон, Пинсольо.
Защитник: Де Шильо, Де Лигт, Алекс Сандро, Данилу, Бонуччи, Ругани, Демирал.
Полузащитники: Пьянич, Хедира, Рэмси, Матюиди, Куадрадо, Рабьо, Бентанкур.
Нападающие: Криштиану Роналду, Дибала, Дуглас Коста, Игуаин, Бернардески.
"Газета.ру"
Эмре Джан и Манджукич не попали в заявку "Ювентуса" на Лигу чемпионов
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