Вратари: Маринато Гилерме, Никита Медведев, Антон Коченков.
Защитники: Дмитрий Живоглядов, Брайан Идову, Бенедект Хёведес, Ведран Чорлука, Владислав Игнатьев, Мурило, Борис Ротенберг, Мацей Рыбус, Соломон Кверквелия.
Полузащитники: Дмитрий Баринов, Гжегож Крыховяк, Антон Миранчук, Рифат Жемалетдинов, Александр Коломейцев, Жоау Мариу, Алексей Миранчук.
Нападающие: Фёдор Смолов, Эдер, Лука Джорджевич.
УЕФА
"Локомотив" огласил заявку на Лигу чемпионов
"Локомотив" сформировал заявку для участия в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА сезона-2019/20.
Фото: ФК "Локомотив"
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