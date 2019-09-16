Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе поделился ожиданиями от стартующего группового этапа Лиги чемпионов.
"Станет ли невыход из группы для "Локо" катастрофой? Зависит от того, как будем играть. Катастрофа — это когда идет вопрос о человеческой жизни. Футбол — это игра. Хорошая, красивая, яркая, богатая впечатлениями, но игра.
Мы не планируем зарабатывать, мы выступаем в Лиге чемпионов для того, чтобы играть и побеждать. А финансовые бонусы — это дополнительный приятный аспект игры в турнире", — цитирует Кикнадзе "Спорт день за днем".
Василий Кикнадзе: "Локомотив" не планирует зарабатывать в Лиге чемпионов
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