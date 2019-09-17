Экс-футболист "Зенита" Владимир Быстров поделился ожиданиями от матча с "Лионом" в рамках группового этапа Лиги чемпионов.
"Зениту" сегодня будет очень тяжело, это Лига чемпионов, мы играем в гостях. "Лион" играет дома, если "Зенит" добьется хотя бы ничьей, то это будет для нас хорошим результатом. Мой прогноз? Хотелось бы, конечно, чтобы сыграли 1:1.
Если же "Зенит" покажет свой лучший футбол, то почему бы не выиграть у французов. Надеемся, что ребята смогут показать свой наилучший футбол и добиться максимального результата", - цитирует Быстрова Sport24.ru.
Владимир Быстров: если "Зенит" добьется ничьей в игре с "Лионом" - это будет хороший результат
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