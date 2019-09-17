Нападающий "Ред Булл Зальцбург" Эрлинг Холанд сделал хет-трик в первом тайме дебютного матча в Лиге чемпионов и тем самым установил рекорд турнира. Ранее подобное не удавалось никому.
19-летний норвежец отличился тремя голами в домашней игре 1-го тура группового этапа ЛЧ против "Генка". Он забил на 2-й, 34-й и 45-й минутах.
Первый тайм закончился со счетом 5:1 в пользу "Зальцбурга".
Sport24.ru
19-летний норвежец сделал хет-трик в первом тайме дебютной игры в Лиге чемпионов
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