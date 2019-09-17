"РБ Лейпциг" выиграл у "Бенфики" и возглавил группу "Зенита"

"РБ Лейпциг" одержал в гостях победу над "Бенфикой" (2:1) в матче первого тура группового раунда Лиги чемпионов и возглавил таблицу.



В другом матче этой группы "Зенит" и "Лион" сыграли вничью.



Лига чемпионов



1 тур



Голы: Вернер, 69, 78, Сеферович, 84



Бенфика: Влаходимос, Феррейра, Диаш, Гримальдо, Тавареш, Пицци (Силва, 76), Фейса, Серви (Сеферович, 76), Таарабт, Томас, Филипе (Тавареш, 67)



РБ Лейпциг: Гулачи, Конате, Мукиэле, Орбан, Хальстенберг (Клостерман, 83), Форсберг (Нкунку, 88), Забитцер, Демме, Лаймер (Айдара, 39), Поульсен, Вернер



Предупреждения: Поульсен, 57, Филипе, 62, Айдара, 70