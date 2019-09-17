"Боруссия" и "Барселона" счет не открыли

"Боруссия" на своем поле поделила очки с "Барселоной" во встрече первого тура группового раунда Лиги чемпионов - 0:0.



Лига чемпионов



1 тур



Нереализованный пенальти: Ройс, 57 (вратарь).



"Боруссия": Бюрки, Хакими, Хуммельс, Аканджи, Дилэйни, Азар (Брандт, 73), Витсель, Геррейру, Ройс, Алькасер (Ларсен, 87), Санчо.



"Барселона": тер Штеген, Семеду, Пике, Лангле, Альба (Роберто, 40), де Йонг, Бускетс (Ракитич, 60), Артур, Фати (Месси, 59), Суарес, Гризманн.



Предупреждения: Дилэйни, 15, Азар, 47, Пике, 50, Семеду, 56, Ракитич, 70).