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"Тоттенхэм" упустил победу над "Олимпиакосом", ведя 2:0 по ходу матча

В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Олимпиакос" и "Тоттенхэм" сыграли вничью - 2:2.

Лига чемпионов

1 тур

Голы: Кейн, 26 (пенальти), Моура, 30, Поденсе, 44, Вальбуэна, 54 (пенальти)

"Олимпиакос": Са, Элабделлауи, Семеду, Мерия, Цимикас, Гильерме, Бухалакис, Масурас (Ранджелович, 78), Вальбуэна (Бензия, 69), Поденсе, Герреро (Эль Араби, 89).

"Тоттенхэм": Льорис, Санчес, Алдервейрелд, Вертонген, Дэвис, Уинкс, Эриксен, Ндомбеле (Сиссоко, 62), Моура (Ламела, 76), Алли (Сон Хын Мин, 73), Кейн.

Предупреждения: Гильерме, 14, Уинкс, 88

В другой игре "Брюгге" дома сыграл вничью с "Галатасараем" - 0:0.

Лига чемпионов

1 тур

Брюгге: Миньоле, Митрович, Мата, Дели, Рикка, Ритс (Баланта, 86), Вормер, Ванакен, Деннис (Дьян, 73), Окереке (Опенда, 60), Дьятта

Галатасарай: Муслера, Нагатомо, Маркан, Мариано, Люиндама, Сери, Лемина (Мор, 60), Н'Зонзи, Фегули, Фалькао, Бабель

Предупреждения: Лемина, 56, Опенда, 73, Н'Зонзи, 73, Вормер, 80


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Теги: Тоттенхэм Олимпиакос
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