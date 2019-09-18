"Тоттенхэм" упустил победу над "Олимпиакосом", ведя 2:0 по ходу матча

В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Олимпиакос" и "Тоттенхэм" сыграли вничью - 2:2.



Лига чемпионов



1 тур



Голы: Кейн, 26 (пенальти), Моура, 30, Поденсе, 44, Вальбуэна, 54 (пенальти)



"Олимпиакос": Са, Элабделлауи, Семеду, Мерия, Цимикас, Гильерме, Бухалакис, Масурас (Ранджелович, 78), Вальбуэна (Бензия, 69), Поденсе, Герреро (Эль Араби, 89).



"Тоттенхэм": Льорис, Санчес, Алдервейрелд, Вертонген, Дэвис, Уинкс, Эриксен, Ндомбеле (Сиссоко, 62), Моура (Ламела, 76), Алли (Сон Хын Мин, 73), Кейн.



Предупреждения: Гильерме, 14, Уинкс, 88



В другой игре "Брюгге" дома сыграл вничью с "Галатасараем" - 0:0.



Лига чемпионов



1 тур



Брюгге: Миньоле, Митрович, Мата, Дели, Рикка, Ритс (Баланта, 86), Вормер, Ванакен, Деннис (Дьян, 73), Окереке (Опенда, 60), Дьятта



Галатасарай: Муслера, Нагатомо, Маркан, Мариано, Люиндама, Сери, Лемина (Мор, 60), Н'Зонзи, Фегули, Фалькао, Бабель



Предупреждения: Лемина, 56, Опенда, 73, Н'Зонзи, 73, Вормер, 80