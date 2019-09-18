"Локомотив" на выезде обыграл "Байер"

В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Локомотив" добился выездной победы над "Байером" - 2:1.



Лига чемпионов



1 тур



Голы: Крыховяк, 16, Хёведес, 25 (автогол), Баринов, 37



"Байер": Градецки, Та, С. Бендер, Л. Бендер, Бэйли (Аларио, 46), Баумгартлингер (Амири, 71), Венделл, Арангис, Хаверц, Фолланд, Беллараби.



"Локомотив": Гилерме, Хёведес, Мурило, Чорлука, Игнатьев, Крыховяк, Рыбусь, Баринов, Жемалетдинов, Жоау Мариу (Идову, 90+3), Смолов.



Предупреждения: Баринов, 55, Арангис, 76