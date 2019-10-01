Зинедин Зидан: первый гол "Брюгге" в ворота "Реала" - это смех

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал ничью с "Брюгге" (2:2) в домашнем матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов."Результат плох, но реакция команды была хорошей. Но счастливы мы быть не можем. Мы должны были набирать 3 очка, но я доволен продемонстрированной реакцией.Гол, забитый "Брюгге" (1-й из двух), — это смех. Мы не были сконцентрованы, соперник забил и вышел вперед. В перерыве мы поговорили, сказали, что у нас есть 45 минут на то, чтобы исправить ситуацию. Во втором тайме наше отношение к игре улучшилось, мы больше хотели победить.Теперь у нас нет права на ошибку? Мы чуть ухудшили свое положение, но будем продолжать бороться", — сказал Зидан на послематчевой пресс-конференции.