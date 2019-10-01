Гаджи Гаджиев: уровень "Зенита" и "Бенфики" примерно равен

Известный российский тренер Гаджи Гаджиев поделился ожиданиями от предстоящего матча "Зенита" и "Бенфики" в Лиге чемпионов.

Фото: ФК "Амкар"