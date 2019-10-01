"Любой матч в Лиге чемпионов очень важен и сложен для любой команды. Всё будет зависеть от того, как оба клуба подготовятся к этому конкретному матчу. Уровень команд примерно равен — плюс-минус две копейки. Нельзя сказать, что кто-то из них сильнее, потенциал примерно равен. У "Зенита" будет определенное преимущество за счет своего стадиона и поддержки болельщиков", — цитируют специалиста "Известия".
Матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов между "Зенитом" и "Бенфикой" состоится сегодня, 2 октября, в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене". Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.
Гаджи Гаджиев: уровень "Зенита" и "Бенфики" примерно равен
Известный российский тренер Гаджи Гаджиев поделился ожиданиями от предстоящего матча "Зенита" и "Бенфики" в Лиге чемпионов.
Фото: ФК "Амкар"
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»