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Василий Кикнадзе: мы могли дополнительно заработать до 150 миллионов рублей, играй матчи ЛЧ в "Лужниках"

Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе рассказал, чем было обусловлено решение проводить домашние матче Лиги чемпионов на "РЖД Арене", а также назвал сумму, которую клуб мог заработать дополнительно, если бы выступал в "Лужниках".
Фото: "Чемпионат"
Ранее председатель совета директоров железнодорожников Анатолий Мещеряков сообщил, что москвичи продали все билеты на три домашние игры группового раунда ЛЧ.

"Не жалею ли, что в итоге выбрали Черкизово, а не "Лужники"? Конечно, жалею. Я думаю, мы и "Лужники" наполнили бы. У меня столько друзей, знакомых, приятелей, партнеров по бизнесу и работе в "Локомотиве", которым я был вынужден отказать. Думаю, в "Лужниках" мы выглядели бы достаточно солидно.

Но, с другой стороны, сейчас нечего жалеть. Решение принято, его надо выполнять. С этой точки зрения на матче с "Атлетико" команде была оказана серьезная поддержка.

Почему не "Лужники", а "РЖД Арена"? Потому что команде и главному тренеру комфортнее играть здесь. Для нас важны их мнение и точка зрения. Мы принимаем это во внимание. Хочу, чтобы было понятно. У нас очень много дискуссий и споров. Это правильно, потому что мы пытаемся найти ту золотую середину, которая приведет "Локомотив" к победам. Это хорошо. У нас было очень много дискуссий по трансферам, но по решению играть в Черкизове мы решили, что правы тренер и команда, которая захотела играть здесь.

Считал ли, сколько бы могли заработать в "Лужниках"? Да. Это не миллион и не 2 миллиона евро. Мы считаем, что могли бы получить от 120 до 150 миллионов рублей дополнительно, если бы играли там. Но это не к тому, что "ах, как жалко, что мы не играем в "Лужниках". Я говорю об этом абсолютно осознанно: мы приняли решение играть здесь (на "РЖД Арене" — Sport24), это четкая и согласованная позиция.

Что значит, у "Локомотива" нет денег? У клуба мощный глобальный партнер, спонсор, который нас поддерживает в нашей работе, — РЖД. Но когда мы говорим, что у нас есть финансовые проблемы, это не значит, что мы стоим на краю пропасти, сейчас в нее бросимся и у нас безысходность. Это означает, что из-за ряда определенных шагов у нас есть проблемы. Но это не значит, что мы не сможем их решить.

Помогли бы "Локомотиву" эти деньги [от матчей в "Лужниках"]? Помогли бы. Значит, заработаем другим способом. Для нас не менее важен спортивный результат", — приводит слова Кикнадзе "РБ-Спорт".

"РЖД Арена" вмещает 27320 человек. Вместимость "Лужников" составляет 81 тысячу зрителей.


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Теги: Кикнадзе Локомотив Лига чемпионов
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