Василий Кикнадзе: мы могли дополнительно заработать до 150 миллионов рублей, играй матчи ЛЧ в "Лужниках"

Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе рассказал, чем было обусловлено решение проводить домашние матче Лиги чемпионов на "РЖД Арене", а также назвал сумму, которую клуб мог заработать дополнительно, если бы выступал в "Лужниках".

Фото: "Чемпионат"