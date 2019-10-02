"Зенит" крупно проиграл "Бенфике" во втором туре групповой стадии Юношеской лиги УЕФА.
Юношеская лига УЕФА
2 тур
1:7
Голы: Эмбалу, 2, Говейя, 15, Данташ, 20 (пен.), Камара, 48, Говейя, 52, Рамуш, 56, Симутенков, 75 (пен.), Тавареш, 81
Зенит U19: Рыбиков, Хотулёв, Смирнов (Вахания, 60), Захаров, Сандарчук, Ногтев (Бачинский, 55), Каргинов (Воробьёв, 71), Симутенков, Хубулов (Князев, 72), Щетинин, Косарев (Симдянкин, 55)
Бенфика U19: Биай, Родригес, Феррейра, Бриту (Жоку, 65), Баптиста, Алвару, Камара (Бернарду, 66), Данташ, Рамуш (Арауйо, 66), Эмбалу, Говейя (Тавареш, 74)
Предупреждения: Хотулёв, 32, Косарев, 54, Захаров, 67, Бернарду, 74, Бернарду, 79, Бачинский, 89
"Зенит" пропустил семь голов от "Бенфики" в Юношеской лиге УЕФА
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