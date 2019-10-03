Александр Кержаков: "Зенит" добыл очень важную победу над "Бенфикой", великолепный результат

Главный тренер юношеской сборной России Александр Кержаков поделился впечатлениями от победы "Зенита" над "Бенфикой" (3:1) в домашнем матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Фото: ТАСС