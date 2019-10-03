"Ребята играли здорово. Результат — великолепный. Очень важная победа для "Зенита". Главный тренер вовремя сделал перестановки, команда вовремя перешла на игру с тремя защитниками. Это не была игра на удержание, конечно, играли более прагматично — это и дало свои плоды, а именно — два гола в ворота "Бенфики" после данной установки.
Артем Дзюба — молодец, он может догнать меня по количеству забитых голов. Но на самом деле любой человек, играющий часто и хорошо в футбол, может это сделать, а может даже и перегнать меня. Почему нет, это же футбол", — сказал Кержаков в беседе с Sport24.
Александр Кержаков: "Зенит" добыл очень важную победу над "Бенфикой", великолепный результат
Главный тренер юношеской сборной России Александр Кержаков поделился впечатлениями от победы "Зенита" над "Бенфикой" (3:1) в домашнем матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Фото: ТАСС
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