Экс-вратарь "Рубина" Сергей Рыжиков поделился воспоминаниями о памятной победе казанской команды над "Барселоной" в Лиге чемпионов в октябре 2009 года.
"Этот матч стоит в моей карьере особняком. Никто не верил, что «Рубин» сможет увезти с "Камп Ноу" хотя бы одно очко. Да я сам перед игрой думал: лишь бы не опозориться, не пропустить семь-восемь голов. Пять — куда ни шло. А оно вон как повернулось.
Сыграли выше всяких похвал. Ведь у "Барселоны" был в то время выдающийся состав: Месси, Ибрагимович, Иньеста, Хави, Яя Туре, Дани Алвес, Пике, Пуйоль, Абидаль. Еще играл Тьерри Анри, но против нас он вышел только на несколько минут в ответном казанском матче.
В игре с такой командой, что была у "Барселоны", только и оставалось, что защищаться. Не потому, что мы так хотели. Соперник заставлял. Если 75 процентов времени находишься без мяча, то наладить атакующие действия тяжело", — цитирует Рыжикова сайт Team Russia.
Рыжиков - о победе над "Барселоной" в 2009-м: перед игрой думал, лишь бы не пропустить 7-8 голов
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