Бывший нападающий сборной России и "Локомотива" Дмитрий Булыкин поделился мнением о нападающем "Ювентуса" Криштиану Роналду.
"Роналду — очень быстрый, прыгучий, с нереальным ударом, дриблингом, способный решить исход матча в одиночку. Самое интересное, что с годами португалец эти качества не теряет. "Локомотиву" придется с ним очень тяжело, за таким игроком нужен глаз да глаз, он может уйти от любого, ему нужна лишь секунда, чтобы освободиться от опеки и пробить. Не зря Криштиану пять раз удостаивался «Золотого мяча». Как профессиональный атлет он в шикарной форме и нравится мне больше, чем Месси", - цитирует Булыкина УЕФА.
Булыкин: "Локомотиву" придется очень тяжело c "Ювентусом"
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