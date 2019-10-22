Бонуччи рассказал, о чем говорили футболисты "Ювентуса" в перерыве матча с "Локомотивом"

Защитник "Ювентуса" Леонардо Бонуччи прокомментировал победу над московским "Локомотивом" (2:1) в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов. Железнодорожники вышли вперед на 30-й минуте после гола Алексея Миранчука, но во втором тайме "Ювентус" вырвал победу благодаря дублю Пауло Дибалы."Поначалу игра давалась нам непросто. Нам не хватало напора, мы пропустили слишком простой гол. Однако у нас отличная команда, великолепные футболисты и настоящие мужчины. Мы нашли в себе силы переломить ситуацию.После перерыва команда заиграла с большей агрессией. В перерыве сказали друг другу, что если проявим терпение, то можем и должны побеждать. И мы сделали это благодаря голам Дибалы и работе каждого футболиста", — приводит слова Бонуччи TMW.После этой победы "Ювентус" делит первое место в группе D с "Атлетико" — у обеих команд по 7 очков. "Локомотив" занимает третью позицию (3 очка), "Байер" — четвертый (0).В 4-м туре "Локомотив" примет "Ювентус" в Москве. Встреча состоится 6 ноября, начало — 20:55 мск.