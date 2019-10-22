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Бонуччи рассказал, о чем говорили футболисты "Ювентуса" в перерыве матча с "Локомотивом"

Защитник "Ювентуса" Леонардо Бонуччи прокомментировал победу над московским "Локомотивом" (2:1) в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов. Железнодорожники вышли вперед на 30-й минуте после гола Алексея Миранчука, но во втором тайме "Ювентус" вырвал победу благодаря дублю Пауло Дибалы.

"Поначалу игра давалась нам непросто. Нам не хватало напора, мы пропустили слишком простой гол. Однако у нас отличная команда, великолепные футболисты и настоящие мужчины. Мы нашли в себе силы переломить ситуацию.

После перерыва команда заиграла с большей агрессией. В перерыве сказали друг другу, что если проявим терпение, то можем и должны побеждать. И мы сделали это благодаря голам Дибалы и работе каждого футболиста", — приводит слова Бонуччи TMW.

После этой победы "Ювентус" делит первое место в группе D с "Атлетико" — у обеих команд по 7 очков. "Локомотив" занимает третью позицию (3 очка), "Байер" — четвертый (0).

В 4-м туре "Локомотив" примет "Ювентус" в Москве. Встреча состоится 6 ноября, начало — 20:55 мск.

Sport24


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Теги: Бонуччи Ювентус Локомотив Лига чемпионов
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