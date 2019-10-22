Нападающий "Реала" Родриго после победы над "Галатасараем" в 3-м туре Лиги чемпионов признался, что о своем выходе в стартовом составе узнал только в день матча.
Встреча группы А прошла на стадионе "Али Сами Йен" в Стамбуле и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. 18-летний Родриго отыграл 82 минуты, после чего был заменен на Луку Йовича.
"О том, что я буду играть, мне сказали только сегодня. Это был сюрприз. Должен признать, я нервничал, но мне очень понравилось. Тренер попросил меня выйти и получить удовольствие, но в то же время уделить внимание оборонительным действиям.
Моя задача теперь — вернуться в Мадрид и продолжить усердно работать изо дня в день, а там посмотрим, куда это меня приведет. Какое же это невероятное удовольствие. Сбылась мечта!" — цитирует Родриго пресс-служба УЕФА.
Родриго: о том, что буду играть с "Галатасараем", мне сказали только во вторник
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