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Вальверде: "Барселона" была вынуждена отбиваться от лавины атак "Славии"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде подвел итоги матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов со "Славией" (2:1).

"Именно такой игры мы и ожидали от "Славии". Когда теряли мяч, то соперник сразу бросался вперед. Он много рисковал, но для нас это обернулось тем, что мы были вынуждены отбиваться от лавины атак.

Такие матчи помогают понять, в каких компонентах мы можем прибавить. Мы создавали более явные моменты, но на чужой половине нам не хватало предельного хладнокровия и спокойствия, что и могло отразиться на результате.

Тер Штеген? Он был нашим ключевым игроком во всех трех матчах Лиги чемпионов", — цитирует Вальверде УЕФА.


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Теги: Вальверде Барселона Славия
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