Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с пражской "Славией".
"Мы ожидаем примерно такой же матч, как в Праге. "Славия" остается верной своему стилю — это команда, которая играет в силовой футбол и может быть очень опасной в штрафной площади.
В начале сезона мы плохо играли на выезде, потом все наладилось, и мы добыли три победы подряд. И вот теперь мы снова проиграли в гостях у "Леванте". Хотим вернуть ту игру на выезде, что показывали перед матчем с "Леванте", — цитирует Вальверде пресс-служба УЕФА.
Матч "Барселона" — "Славия" состоится 5 ноября. Начало — в 20:55 мск.
Вальверде: "Славия" играет в силовой футбол и может быть очень опасной в штрафной площади
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»