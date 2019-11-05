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"Валенсия" разгромила "Лилль", Черышев был заменен в 1-ом тайме из-за травмы

В матче 4-го тура группового Лиги чемпионов "Валенсия" разгромила "Лилль" со счетом 4:1. Российский полузащитник испанского клуба Денис Черышев получил травму на 30-ой минуте встречи и был заменен.

Лига чемпионов

4 тур

Голы: Парехо, 66 (пен), Сумаоро, 82 (аг), Кондогбиа, 84, Торрес, 90 - Осихмен, 25.

"Валенсия": Силлессен, Паулиста, Гарай, Гайя, Васс, Парехо, Кондогбиа, Ли Кан Ин (Вальехо, 54), Черышев (Торрес, 30), Гомес, Родриго.

"Лилль": Меньян, Габриэл, Фонте, Сумаоро (Бамба, 89), Брадарич, Зеки Челик, Андре (Луис Араужо, 80), Сумаре, Юсуф Языджы (Саншеш, 74), Реми, Осимхен.

Предупреждения: Габриэл, 21, Гарай, 31, Андре, 37, Фонте, 65, Васс, 67, Брадарич, 80.


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Теги: Валенсия Лилль
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