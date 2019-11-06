Это очень обидно... Эпичная ошибка Гильерме + бравый проход Дугласа Косты = поражение "Локо"

Команда Семина пропустила голы в самом начале и в самом конце матча с "Ювентусом", что не позволило ей набрать даже одно очко. Хотя между пропущенными мячами "Локо" играл очень достойно.

Кадр из трансляции телеканала Матч Премьер

? Победный гол Дугласа Косты на третьей компенсированной минуте встречи #ЛокоЮвентус#МАТЧПРЕМЬЕР pic.twitter.com/t6IisO5vgp — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 6, 2019

Важнейший матч на групповой стадии нынешней Лиги Чемпионов Семин решил провести по схеме 4-2-3-1. Бразилец Мурило, игравший ключевую роль на стыке двух зон - центральной в защите и опорной, был оставлен в запасе. Такого не было более двух месяцев. Предыдущий раз Юрий Павлович не использовал Серкейру в игре чемпионата с "Ростовом", и тогда "Локо" проиграл 1:2.Сегодняшняя встреча началась так, что вполне себе подумалось - без Мурило рискуют "железнодорожники" вновь уступить (как жаль, что эти мысли в итоге материализовались). Правда, из полевых в неудаче на старте упрекнуть некого. Разве что Жемалетдинова, который сфолил на Рабьо, после чего был назначен опасный штрафной. Но ведь, если бы не Гильерме, не бывать бы никакой неприятности после этого стандартного положения. Вратарь "Локомотива" на ровном месте (пусть и в дождливую погоду) подарил гол "Ювентусу", выпустив мяч из рук. И вина здесь, пожалуй, на 99 процентов его, а не Рифата и не кого бы то ни было еще.Отрадно, что партнеры не стали сильно переживать по поводу неудачного дебюта и поддержали Гильерме бодрой игрой. Особо активен на чужой половине поля был Жоао Мариу. Португалец несколько раз достаточно опасно бил по воротам Буффона. Хотя важнее в итоге оказались его действия в подыгрыше. В частности, именно Мариу увел за собой соперника и освободил бровку для Рыбуся в эпизоде, когда "Локо" сравнял счет.Получив передачу от Крыховяка, Рыбусь имел много времени, чтобы подготовиться и сделать точную подачу в штрафную прямо на голову Миранчука. Алексей выиграл позиционную и верховую борьбу у Бонуччи и пробил сначала в штангу, а затем в пустые ворота. Отличная атака "Локо", которая подвела справедливый итог первых 12 минут - ничья была к этому времени по делу.По делу она была и к перерыву. Команда Семина была лучше минуты до 30-й. Она проводила классные контратаки, создавала моменты. Отличный шанс забить был у Миранчука - он пробил лишь немного выше ворот, а предшествовала этому эффектная игра пяточкой от Жоао Мариу. А в последнюю треть первого тайма чуть более предпочтителен был уже "Ювентус". "Итальянцы" смогли выровнять ход встречи и затем перевели место действий на половину поля "Локо".Тут уже и Гильерме пришлось показывать свои истинный талант. После опаснейшего удара Игуаина он совершил поистине выдающийся сейв. Но забавно, конечно, что в дальнейшем вратарь "Локомотива" так и чередовал крутые спасения с неуверенными действиями. Для примера возьмем события уже второго тайма. Там сначала Гиля практически абы как отбивает перед собой удар Роналду со штрафного. Затем же он эффектно тащит новый мощный удар Криштиану.Что до полевых игроков "Локо", то они старались не отставать от Роналду. Да, с точностью были проблемы, но старались же. Баринов пробовал пробить, Миранчук пытался сделать дубль, Жоао Мариу уже по традиции пулял в сторону ворот. В принципе неплохо для игры с таким соперником как "Ювентус", но забить и выйти вперед в счете после таких попыток было сложно.Но был у "Локомотива" и невероятно многообещающий шанс отличиться. Минут за 15 до конца Крыховяк бьет в Щенсны, мяч отлетает к Жоао Мариу, и португалец отправляет его в пустые ворота... Но там великий Бонуччи в стиле великого Дмитрия Комбарова делает сейв ногой на самой линии! Шикарный момент со всех точек зрения.Любопытно, что практически сразу после этого Сарри решился на весьма не банальный ход. Он убрал с поля самого Криштиану. И это в матче, исход которого не решен и исход которого напрямую влияет на турнирную ситуацию в группе. Впрочем, ключевую замену Сарри, как выяснилось, сделал еще чуть раньше - убрав Хедиру, он дал проявить себя Дугласу Косте. И ставка на этого парня себя оправдала.В добавленное французским рефери Руди Буке Дуглас Коста при разовой помощи Игуаина совершил феноменальный проход от левой бровки в центр штрафной, оставил ни с чем, по сути, всех защитников и полузащитников "Локо", и пробил мимо Гильерме. И это было очень обидным завершением матча. "Локомотив" хорошо выполнял план на игру, качественно работал на поле. Но эта замена Сарри и этот Дуглас Коста...