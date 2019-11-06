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Член совета директоров "Локомотива" Бабаев: команда полностью выключила Роналду из игры

Бывший вице-президент ОАО "РЖД", член совета директоров "Локомотива" Салман Бабаев прокомментировал итог матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Ювентусом".

"Немного нам сил не хватило сегодня. Видите, после 75-й минуты мы часто прижимаемся к воротам, не хватает физики. Но при этом Роналду за два матча ничего не показал против "Локо". Полностью выключили его из игры — правильно сыграли", - цитирует Бабаева Sport24.ru.


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Теги: Бабаев Локомотив Ювентус Роналду
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