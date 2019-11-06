Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель подвел итоги матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Брюгге" (1:0).
"В Лиге чемпионов порой приходится помучиться. "Брюгге" не проигрывал около 25 матчей, после чего дважды уступил нам. Против такой команды все не может пройти без некоторых мучений.
В первые 15 минут мы слишком часто дарили мяч сопернику. Впоследствии нам удавалось лучше контролировать их контратаки. Но затем снова начали допускать ошибки. После пенальти мне казалось, что мы играем с некоторой опаской, что можем упустить победу, поскольку сопернику нечего терять. Было сложно", — цитирует Тухеля пресс-служба УЕФА.
Эта победа позволила парижанам гарантировать себе место в плей-офф турнира. "ПСЖ" продолжает возглавлять группу А с 12 очками после 4 матчей. "Реал" идет на 2-м месте с 7 очками.
Тухель: матч с "Брюгге" не мог пройти для "ПСЖ" без мучений
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