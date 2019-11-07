» » Лопырева: Роналду ничего не показал, а Алексей Миранчук такими темпами может скоро уехать в Европу

Лопырева: Роналду ничего не показал, а Алексей Миранчук такими темпами может скоро уехать в Европу

Модель и телеведущая Виктория Лопырева прокомментировал поражение московского "Локомотива" от "Ювентуса" (1:2) в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

"Вчера была потрясающая атмосфера на матче. Хотелось бы, чтобы в чемпионате России стадионы тоже были заполнены, как вчера на "Локомотиве". Вчера был настоящий праздник, это огромная мотивация для футболистов.

"Локомотив сыграл неплохо, но не хватило совсем немного. Ребята бились и старались, поддержка на стадионе была сумасшедшая, это подгоняло команду. Роналду ничего не показал. Хочется похвалить Алексея Миранчука, он провел два классных матча против такого грозного соперника, как "Ювентус". Забить два гола топ клубу, это дорогого стоит. Такими темпами он может скоро уехать в Европу", — сказала Лопырева в беседе с Sport24.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Лопырева Роналду Миранчук Ал. Локомотив Ювентус Лига чемпионов
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)
Серия А 2019/20
# Команда И О
1 Ювентус 11 29
2 Интер 11 28
3 Рома 11 22
4 Кальяри 11 21
5 Лацио 11 21
6 Аталанта 11 21
...
20 СПАЛ 11 7
Сезон | Таблица | Календарь
РПЛ 2019/20
# Команда И О
1 Зенит 15 33
2 Ростов 15 30
3 Локомотив 15 30
4 Краснодар 15 29
5 ЦСКА 15 27
6 Арсенал Тула 15 19
...
16 Сочи 15 13
Сезон | Таблица | Календарь

Последние новости

Лопырева: Роналду ничего не показал, а Алексей Миранчук такими темпами может скоро уехать в Европу 1
Рыбус заявил, что в декабре ему предстоит операция. Он больше года играет на уколах
Венгер сравнил Азара со скаковой лошадью: он стал слишком тяжелым
Смолов: все в порядке. Буду готовиться к матчу с "Краснодаром"
Форвард "Реала" Родриго — автор самого быстрого дубля в истории Лиги чемпионов
Игнатьев: несмотря на поражение, мне отрадно на душе от игры "Локомотива" 1
Дм. Черышев: скорее всего, степень тяжести травмы Дениса станет понятна завтра 2
Актер Юнусов: как мне игра Роналду? Никак, все смотрели на игру Леши Миранчука
Эмери: Моуринью в "Арсенале"? Я тренер
Защитник "Барселоны" Альба получил рецидив старой травмы и может пропустить больше месяца
Влашич: ЦСКА надо продолжать бороться, тогда будут шансы на выход в плей-офф ЛЕ 8
В Аргентине сообщили, что новым тренером "Барселоны" станет Гальярдо
Дзюба не стал помогать девушкам, на которых завели дело за кражу фигуры с его изображением 17
Щенсны пожалел Гильерме и объяснил причину его ошибки в матче с "Ювентусом"
Защитник встал в ворота "Сити", а голкипер "Шахтёра" спас команду, заработав пенальти
"Локомотив": продолжаем борьбу за выход в плей-офф Лиги чемпионов 5
Щенсны: "Локомотив" установил высокую планку. Ничья была бы более справедлива
Бывший пресс-атташе "Локо": в истории клуба Смородская и Семин — самые сильные по характеру
Гвардиола провел 600-й матч в карьере
Быстров предложил устроить "темную" одному из игроков "Локомотива" по итогам матча с "Ювентусом" 1
Ионова признали лучшим игроком "Ростова" в игре с "Краснодаром"
Гаджиев: Смородская — талантливая и своенравная, но умом не должны управлять чувства
Черышев не поможет сборной России в матчах с Бельгией и Сан-Марино из-за травмы
"Краснодар" планирует зимой расстаться с четырьмя легионерами 1
Родриго: когда играешь рядом с Бензема, все становится намного легче
Забивший "Локомотиву" Рэмзи стал первым британцем, отличившимся за "Ювентус" в ЛЧ
Почеттино: "Тоттенхэм" сейчас на ходу, и нам очень важно не сбавлять оборотов
Черданцев: не сомневаюсь в победе "Краснодара" над "Трабзонспором" 9
Букмекеры оценили шансы "Локомотива" выйти в плей-офф Лиги чемпионов
Голевой пас пяткой от Игуаина в матче с "Локомотивом" признан моментом дня в Лиге чемпионов
Все новости