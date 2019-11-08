Ал. Миранчук: поражение от "Ювентуса" вышло очень болезненным

Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук признался, что поражение от "Ювентуса" (1:2) в домашнем матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов стало одним из обиднейших в карьере.— Наверняка были еще, но именно это, конечно… Даже не знаю, как описать. Очень болезненное.— Это вообще! Включил, когда они вели 2:0. Подумал: "Что происходит-то?!" В конце еще Мората мог 2:2 сделать — не забил. Жалко было.— Под утро, часа в четыре. После таких игр очень сложно засыпать. Пил снотворные, успокоительные какие-то.— Да в телефоне зависал, спать вообще не хотелось.