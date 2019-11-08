Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук признался, что поражение от "Ювентуса" (1:2) в домашнем матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов стало одним из обиднейших в карьере.
— Поражение от "Юве" в Москве — самое обидное в карьере?
— Наверняка были еще, но именно это, конечно… Даже не знаю, как описать. Очень болезненное.
— Еще и "Байер" выиграл.
— Это вообще! Включил, когда они вели 2:0. Подумал: "Что происходит-то?!" В конце еще Мората мог 2:2 сделать — не забил. Жалко было.
— Во сколько уснули после матча?
— Под утро, часа в четыре. После таких игр очень сложно засыпать. Пил снотворные, успокоительные какие-то.
— Что делали всю ночь?
— Да в телефоне зависал, спать вообще не хотелось.
Sport24.ru
Ал. Миранчук: поражение от "Ювентуса" вышло очень болезненным
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