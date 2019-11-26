«Локомотив» попрощался с еврокубками, бесславно уступив «Байеру»

Твиттер "Локомотива"

Матч с «Байером» для « Локомотива » превращался в ключевой. Немцы в предыдущем туре неожиданно обыграли на своем поле «Атлетико». С одной стороны, леверкузенцы сохранили себе и москвичам шансы на плей-офф Лиги чемпионов. С другой стороны, теперь уже «Байер» догнал «Локо» по набранным очкам и вновь вмешался в борьбу за путёвку в Лигу Европы.«Локомотив» явно не планировал играть на ничью. С первых минут матча «Локо» взялся за дело. И уже в самом дебюте москвичи нанесли несколько ударов по воротам соперника. Жаль, но третий удар получился роковым. Так, на 11-й минуте гости заработали угловой, а закончилось всё трагедией. Эдер неудачно выносил мяч из штрафной, угодил в Рифата Жемалетдинова, от которого мяч влетел в сетку.После этого уже «Локомотиву» потребовалось время, чтобы прийти в себя. После пропущенного мяча «железнодорожники» оказались в неприятной ситуации. Теперь уже «Байер» нанёс несколько ударов подряд, впрочем, опасных моментов у ворот Гилерме не возникало.Постепенно москвичи вновь завладели преимуществом. Да, «Байер» больше владел мячом, но атаки хозяев были куда более опасными. А самый убойный момент хозяева упустили на 25-й минуте. После сутолоки в штрафной один из защитников «Байера» неудачно протолкнул мяч, подарив его Антону Миранчуку. Хавбек «Локо» оказался перед голкипером соперника на линии вратарской, но не сумел переиграть Лукаша Градецки. Финский голкипер вытянул правую руку, в которую в итоге попал Миранчук. При этом Антон вполне мог покатить мяч на пустые ворота брату, но решил всё сделать сам, за что получил хороший втык от Алексея.«Локомотив» продолжал нагнетать давление, Эдер здорово продавил у угла штрафной соперника, но сделал безадресную прострельную передачу. Миранчуки пытались придумывать что-то, но больше таких моментов, какой был у Антона, уже не было. А в концовке первого тайма «Байер» вполне мог забить второй мяч. После удара из пределов штрафной Гилерме отбил мяч перед собой, но леверкузенцы не использовали эту возможность.Впрочем, второй гол «Байер» все равно соорудил. На 53-й минуте Свен Бендер, оказавшийся в чужой штрафной, сыграл в стиле топ-форварда. Бендер откликнулся на передачу-закидушку в штрафную и в касание пробил так, что у Гилерме не было шансов на спасение. После 0:2 ситуация стала критической. Поражение с таким счётом не оставляло «Локо» даже математических шансов на выход в Лигу Европы, не говоря уже о плей-офф Лиги чемпионов.Этот гол фактически добил «Локомотив». У москвичей совершенно разладилась игра, а «Байер» владел колоссальным преимуществом. Удивительно, но Юрий Сёмин не спешил проводить замены. А первая замена наставника «Локо» и вовсе стала сюрпризом. Так, на 65-й минуте на поле вышел юный Даниил Куликов, который заменил Жемалетдинова, ставшего невольным антигероем.При этом в запасе «Локомотива» оставался Фёдор Смолов, оправившийся после травмы. Но нападающий появился на поле лишь на 75-й минуте. И то Сёмин не стал придумывать ничего революционного, выпустив его вместо Эдера.Выход Смолова на поле явно помог «Локомотиву». Если во втором тайме «железнодорожники» вообще не били по воротам, то в последние 15 минут нанесли четыре удара.Вернуть «Локо» в игру мог Смолов. Дмитрий Баринов неожиданно рванул за спины защитникам и получил мяч, после чего прострелил на дальнюю штангу, где находился Смолов. Минимальное касание Градецки помешало Смолову получить мяч перед пустыми воротами. В концовке «Локо» также запомнился опасным ударом Алексея Миранчука с острого угла в штангу, но даже на гол москвичи не наиграли.В итоге «Локо» досрочно попрощался с Лигой чемпионов и одновременно с Лигой Европы. «Байер» набрал шесть очков и упрочил позиции на третьей строчке турнирной таблицы, а «Локо» остался на четвёртом месте с тремя очками. По личным встречам «Байер» теперь обходит «Локомотив», поэтому даже в случае победы в заключительном матче турнира над «Атлетико» в гостях, «железнодорожники» не обойдут конкурента. Еврокубковый сезон, который начался для москвичей так здорово, завершился полным фиаско.