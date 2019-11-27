Дзюба, иди в плей-офф! «Зенит» победил и обогнал «Лион»

Начало матча внушило опасения. Семак не стал играть в 3 центральных защитника и выпустил почти максимально атакующий состав с 4-4-2 и Дриусси слева, но стартовый отрезок остался за «Лионом». «Зенит» пытался быстро переходить в атаку вертикальными передачами, но это получалось слабо.
К счастью, дальше «Зениту» удалось отодвинуть соперника. Включились в работу Барриос с Оздоевым, по традиции много двигались Кузяев и Дриусси, начали подключаться для прострелов и подач фланговые защитники.
У защитников «Зенита» ожидаемые проблемы
Главный и единственный по-настоящему голевой момент в первом тайме «Лион» создал после позиционной атаки с подачей, подбором и обводкой Траоре (попался Дуглас Сантос, напряг Оздоев, выручил Кержаков), однако тревожные симптомы несли в себе атаки сходу. Дембеле выбегал на Кержакова вплоть до стыка, в ещё одном моменте лайнсмен посчитал, что игрок гостей всё-таки залез в микроскопический офсайд. Ивановичу с Ракицким было откровенно тяжело реагировать на такие рывки при игре по линии.
«Зенит» подходил к воротам, но до гола было далеко
Ближе всегда подобрался Азмун – Кузяев выдал ему шикарный черпачок, но Сердар снова вошёл в образ убийцы голевых моментов. Перспективных наступлений было достаточно, но акцентированности и точности по их ходу не хватало. То Сантос прострелит слишком сильно, то Дзюба покатит на Дугласа не в темп – до ума зенитовцы доводили не так много атак и вряд ли наиграли на гол больше «Олимпика».
Дзюба занимался совсем не своим делом, но это и принесло успех
Нет, речь не о жалобах Прядкину и отписках от партнёров в Инстаграме, а о футболе. Все давно привыкли, что Дзюба много играет на команду и редко появляется на острие, но в первом тайме Артём слишком часто делал то, в чём не силён, и располагался там, где бесполезен. Возил мяч в ногах на фланге, там же открывался, стоял с мячом в центре поля, ожидая открываний партнёров, а вот полезных скидок в темп атаки было не так много.
Скоростной проход по флангу – тоже явно работёнка, даже сейчас подходящая скорее эксперту «Матч ТВ» Владимиру Быстрову. Но чуть ранее Дзюба как раз в своём стиле поставил корпус и посадил на карточку Андерсена, а через несколько минут пробежался с ним до лицевой, заработал угловой и конвертировал его в гол при помощи подачи Сантоса.
Все мог испортить Азмун, толкнувший соперника, но влияния на борьбу Дзюбы с Марсело он не оказывал, да и президент УЕФА не просто так сидел в окружении Алексея Миллера и Александра Дюкова.
У команды нашей села батарейка…
Владимир Быстров иногда всё-таки изрекает дельные мысли: в конце перерыва он сказал, что «Зениту» нужно постараться активно начать второй тайм, забить, а потом уже держаться.
Но всё сразу пошло не так. Зенитовцы в перерыве будто не отдыхали, а сдавали тест Купера: хозяева никак не могли задержать у себя мяч, теряли его в простых и не очень ситуациях. Хорошо, что «Лион» приехал в Петербург без Депая, которая при таком территориальном преимуществе обязательно придумал бы что-нибудь со смещением в центр под удар.
На 60-й минуте «Зенит» был близок к агонии: футболисты не видели и не понимали друг друга, спотыкались о мяч, не могли сделать ускорение. Хорошо, что проигранная Ивановичем верховая борьба закончилась ударом мимо, а Кержакова не наказали за опрометчивый выход.
Спасение утопающих – дело рук не Семака
Команда плыла, но тренер терпеливо выжидал и не освежал игру заменами. Хотя, казалось бы, даже не вошедший в игру футболист вряд ли бы действовал с таким уровнем брака, как у Кузяева и Дриусси на том отрезке матча.
Футболисты словно поняли, что рассчитывать на помощь не стоит – решать проблемы надо самим через не могу. «Лион», конечно, тоже подустал: после 60-й минуты интенсивность перемещения мяча и контрпрессинга у гостей спала.
Кое-как «Зениту» удалось отодвинуть игру и перестать играть на отбой: к 70-й минуте кризисный отрезок остался позади, но это было очень тяжело и напряжённо.
Замены сработали или почему Семак с ними тянул?
Не знаю, стоит ли заострять внимание на том, что второй гол подготовили именно Ерохин с Жирковым. Смогли бы они помочь раньше или дело в команде, уже пришедшей к тому времени в себя, а также сопернике, который двинулся в обратном направлении? Наверное, и то, и другое. Победителей, конечно, не судят, но Семак играл с огнём и получил бы от диванных и не только аналитиков, залети что-нибудь в ворота Кержакова.
Выиграна битва, а что с войной?
«Зенит» догнал и обогнал «Лион» благодаря перевесу по личным встречам, но сильно рассчитывать на выездной и, возможно, немотивированный «РБ Лейпциг» не стоит. В до боли знакомом Лиссабоне питерцам необходимо будет наконец начать играть в футбол и на выезде – сегодня «Зенит» ничего себе не гарантировал, он просто удержался в гонке за плей-офф, которая продлится до самого конца.
Лига чемпионов
5 тур
"Зенит" - "Лион" - 2:0
Голы: Дзюба, 42, Оздоев, 84
5 тур
"Зенит" - "Лион" - 2:0
Голы: Дзюба, 42, Оздоев, 84
"Зенит": Кержаков, Дуглас Сантос, Иванович, Ракицкий, Караваев, Кузяев (Сутормин, 90+3), Оздоев, Барриос, Дриусси (Жирков, 81), Азмун (Ерохин, 83), Дзюба.
"Лион": Лопеш, Андерсен (Гуйри, 83), Денайер, Фильо, Марсал (Коне, 68), Дюбуа, Тусар, Рен-Аделед, Корне (Шерки, 75), Мусса Дембеле, Бертран Траоре.
Предупреждения: Кузяев, 16, Андерсен, 29, Марсал, 43, Дюбуа, 44, Барриос, 57, Оздоев, 73, Ракицкий, 89
Фото: ФК «Зенит»