"Зенит" пробьётся в плей-офф?

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Дзюба, иди в плей-офф! «Зенит» победил и обогнал «Лион»

Дзюбе порвали футболку, а он если и не порвал, то продавил французов. Неужели хоть один российский клуб сможет чего-то добиться в еврокубках?