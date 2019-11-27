Полузащитник "Зенита" Магомед Оздоев подвел итоги матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Лиона" (2:0), а также поделился ожиданиями от встречи шестого тура против "Бенфики".
"Лион" показал, что это хорошая команда, нам было тяжело с ними в двух матчах. Но мы хорошо подготовились и сделали то, что должны были сделать. Теперь все решится в Лиссабоне, мы будем готовы к этой игре!" — цитирует Оздоева пресс-служба УЕФА.
"Зенит" набрал 7 очков и поднялся в группе G на 2-е место. Столько же очков у "Лиона", но российский клуб опережает французов по дополнительным показателям. "Лейпциг" с 9 очками возглавляет квартет, замыкает таблицу "Бенфика", имеющая в активе 3 очка.
Оздоев: все решится в Лиссабоне, и мы будем готовы к этому матчу!
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